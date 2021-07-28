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Росавиация расторгла контракт с подрядчиком, проводившим реконструкцию перрона аэровокзала
Осенью прошлого года при исследовании перрона аэровокзала были выявлены серьезные недочеты, которые по дополнительному соглашению подрядчик должен был устранить за свой счет. Работы стартовали весной и должны были закончиться в июле. Но этого так и не произошло. По этой причине в частности вновь бездействуют телетрапы.
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