Росавиация расторгла контракт с подрядчиком, проводившим реконструкцию перрона аэровокзала

Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с фирмой АО «Стройтрансгаз» на строительство рулежных дорожек и перрона в пермском аэропорту. Дата прекращения договора - 19 июля. Информация появилась в Единой информационной системе в сфере закупок. В карточке подряда нет ни одной исполненной строки, зато предостаточно претензий за срыв сроков или ненадлежащее исполнение.Осенью прошлого года при исследовании перрона аэровокзала были выявлены серьезные недочеты, которые по дополнительному соглашению подрядчик должен был устранить за свой счет. Работы стартовали весной и должны были закончиться в июле. Но этого так и не произошло. По этой причине в частности вновь бездействуют телетрапы.