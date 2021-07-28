Роспотребнадзор забраковал качество воды в Мотовилихинском пруду

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Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Всего на территории региона в период пляжного сезона предполагается использовать для массового отдыха и купания населения 15 мест. С начала сезона исследованы 60 проб воды поверхностных водоемов на санитарно-химические показатели, санитарно-микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели. В рамках мониторинговых наблюдений проверяются не только разрешенные зоны рекреации, но и места, которые традиционно используются для массового отдыха и купания жителями Пермского края".
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