Сотрудники Камской археологической экспедиции обнаружили фундаменты Первогорода

Сотрудники Камской археологической экспедиции завершают масштабные раскопки в исторической части Перми. На этот раз удалось докопаться до фундаментов "первогорода" - здесь их ждала масса артефактов и новая страница истории столицы Прикамья.Тяжелый труд окупается. Сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ Людмила Романова говорит, по находкам уже можно делать первые выводы о жителях. Владельцы этих земель были обеспеченными людьми и даже путешествовали за границу.Людмила Романова, сотрудник Камской археологической экспедиции: "Керамическая бутылка - это импорт, Германия. В таких объемных бутылках привозилась минеральная вода, только уже с саксонских источников. Это же очень популярно — пить воды, поехать на море".Примерный возраст древностей — 150 лет. Середина XIX- начало XX столетий.Среди находок - фрагмент пасхального яйца из стекла с росписью, есть шахматные фигурки из кости, фарфоровая посуда и старинные игрушки. Валерий Кельсин, магистр НИУ ВШЭ Пермь: "Вы можете наблюдать один из секторов уже зачищенных. Ямы, которые служили строениями с фундаментом. Внутри них законсервированы с того времени предметы культурного наследия".Раскопки здесь идут в связи с будущей застройкой территории. По правилам, перед строительством нового объекта — вероятнее всего, это будет жилой комплекс — площадку обязательно должны проверить археологи.Раскопки в центре города уже стали традиционными. Последняя успешная была в 2019-м. Тогда в соседнем квартале специалисты обнаружили клад семьи купцов Трутневых. Сундук со старинной посудой, запонки 19 века, винные клейма. Сегодня ценности хранятся в Краеведческом музее.Алёна Мандрик, студент ПГНИУ: "Это позволяет синтезировать культурный слой того времени. Пермь 19 века состоит из таких вот вещей, и мы это восстанавливаем. Получается более детальный образ. Мы знаем, из какой посуды они едят, каким парфюмом пользуются".Продлятся раскопки до конца лета. Окончательную ценность покажет экспертиза найденных вещей. Самые достойные станут экспонатами Краеведческого музея.