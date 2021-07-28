← На Комсомольском проспекте заменят аварийные деревья
Сотрудники Камской археологической экспедиции обнаружили фундаменты Первогорода →
Подрядчик для реставрации «Дачи Синакевича» найден
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← На Комсомольском проспекте заменят аварийные деревья
Сотрудники Камской археологической экспедиции обнаружили фундаменты Первогорода →
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28.07.2021 в 11:24
23.07.2021 в 09:55
18.06.2021 в 11:40
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11.06.2021 в 10:34
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2021
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Сотрудники Камской археологической экспедиции обнаружили фундаменты Первогорода
Подрядчик для реставрации «Дачи Синакевича» найден
На Комсомольском проспекте заменят аварийные деревья
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На Комсомольском проспекте заменят аварийные деревья
Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено 437 случаев коронавируса
Глава краевого Минздрава: "Есть возможность - уйдите на самоизоляцию"
Пермяк помог полицейским задержать подозреваемого в нападении на школьницу
В микрорайоне Гайва в ДТП погибла 4-летняя девочка
В Пермский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»
В Орджоникидзевском районе открываются две городские ярмарки
В Прикамье обсудили развитие инфраструктурных площадок для бизнеса и стартапов в сфере высоких технологий
В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкоголя
В Перми затонул катер «Ласточка»
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