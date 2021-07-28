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На Комсомольском проспекте заменят аварийные деревья
Частичную замену зелёных насаждений планируется провести на участке Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до улицы Полины Осипенко. Затем здесь высадят молодые липы-крупномеры, а также новую живую изгородь, как это было сделано на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской.
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