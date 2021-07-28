На Комсомольском проспекте заменят аварийные деревья

В Перми заменят аварийные деревья на Комсомольском проспекте. В результате комиссионного обследования с участием экологов было выявлено, что некоторые деревья на Компросе заселены стволовыми вредителями, усыхают и поражены болезнями, поэтому они могут быть опасны во время сильного ветра. 41 дерево предстоит заменить на новые саженцы-крупномеры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.Частичную замену зелёных насаждений планируется провести на участке Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до улицы Полины Осипенко. Затем здесь высадят молодые липы-крупномеры, а также новую живую изгородь, как это было сделано на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской.