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Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено 437 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 71 705. Из них выздоровел 63 521 человек, в больницах находятся 2970 человек, 3150 человек скончались от коронавируса, остальные умерли от сопутствующих заболеваний.
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