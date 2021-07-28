Жители Прикамья могут бесплатно оформить права на объекты недвижимости, которыми пользуются более 23 лет

В Прикамье стартовала большая работа по выявлению собственников ранее учтенных объектов недвижимости. Об этом доложила на выездном заседании регионального правительства глава Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.Ранее учтенной является та недвижимость, права на которую возникли до 31 января 1998 года. По разным причинам собственники многих таких объектов неизвестны Росреестру. Процесс выявления хозяев будет подчиняться особому федеральному закону, все хлопоты по работе с архивами и иными учреждениями возьмут на себя региональные и муниципальные власти.К выявленным собственникам не будут применяться никакие штрафные санкции. Их поставят в известность, а в ЕГРН появится полная запись об объекте. Кроме того, человек может сам обратиться в МФЦ для регистрации права на ранее учтенную недвижимость. Бесплатно, то есть с него не возьмут государственную пошлину.Лариса Ведерникова, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края: "Если гражданин не имеет возражений, и отсутствуют противоречивые данные по запросам уполномоченных органов, то орган местного самоуправления направляет решение о выявлении правообладателя в Управление Росреестра. Следовательно, данная запись появляется в ЕГРН. Кроме того, это даёт возможность при отсутствии объекта также подать заявление об исключении из реестра данного объекта".