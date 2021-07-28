← МФЦ начали прием заявлений на пособия семьям при рождении третьего или последующих детей
Жители Прикамья могут бесплатно оформить права на объекты недвижимости, которыми пользуются более 23 лет →
В Роспортебнадзоре просят сообщать о фактах коррупции или ненадлежащего служебного поведения
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МФЦ начали прием заявлений на пособия семьям при рождении третьего или последующих детей
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.07.2021
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