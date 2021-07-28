В Перми затонул катер «Ласточка»

У причала на Каме близ Красавинского моста накануне днем неожиданно затонул катер "Ласточка". Судно было пришвартовано для ремонта, в момент ЧП на борту никого не было. Принято решение лодку поднять при помощи крана. Существует, правда, опасность разлива топлива и масла, оставшихся в баках и двигателе. Должно быть смонтировано специальное заграждение, чтобы не позволить нефтяному пятну уйти вниз по течению. Причина, по которой катер ушел ко дну, будет названа после подъема и обследования судна. Еще какое-то время уйдет на определение размера ущерба, нанесенного окружающей среде. Сергей Шутов, транспортный прокурор Перми: "Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства и экологического законодательства. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям собственника, так и действиям служб, которые работают на месте и принимают меры по ликвидации последствий данного происшествия".

За подъемом катера следит корреспондент "Вести Пермь" Руслан Пепеляев.