МФЦ начали прием заявлений на пособия семьям при рождении третьего или последующих детей

В многофункциональных центрах Пермского края начали принимать заявления на назначение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2021 гг. третьего или последующих детей. Ранее данную услугу можно было получить только через территориальные отделения соцзащиты. Теперь же оформить пособие можно в любом региональном МФЦ.

С 26 июля многофункциональные центры также начали принимать посетителей еще по 8 новым услугам Министерства социального развития Пермского края. В частности, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, могут обратиться в МФЦ за назначением компенсации для приобретения продовольственных товаров. Опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей могут подать заявление на предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь, либо обратиться за выплатой компенсации в случае самостоятельного приобретенной путевки.

Помимо этого, с этой недели специалисты МФЦ начали принимать заявления на назначение денежной компенсации в соответствии с законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», осуществление социальной поддержки в форме ежегодной денежной выплаты на оздоровление лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Пермского края», признание инвалида, ребенка-инвалида, нуждающимся в получении реабилитационных услуг в условиях дневного и временного пребывания с использованием сертификата (направления) на реабилитацию и другие услуги.

По итогам первого полугодия, услуги, связанные с мерами социальной поддержки, вошли в ТОП наиболее востребованных сервисов, предоставляемых по принципу «одного окна». Количество таких запросов в пермских МФЦ составило свыше 197,9 тыс. пакетов.