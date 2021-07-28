Более 2 тысяч прикамцев захотели стать депутатами

В Перми состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за предстоящими выборами 17-19 сентября. Встреча была посвящена итогам выдвижения кандидатов в депутаты. Всего по трем кампаниям - в Госдуму, Законодательное Собрание, а также представительные органы местного самоуправления - выдвинулись 2009 человек.

Так, желание участвовать в выборах в краевой парламент выразили 1149 кандидатов, из них 163 по одномандатным округам и 986 по партийным спискам, которые представлены десятью избирательными объединениями: «Единая Россия», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди», «Родина», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко». 122 человека намерены участвовать в выборах в Государственную думу. 36 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам и 83 по партийным спискам - от 15 избирательных бюллетеней: это «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», партия «Справедливая Россия», «Яблоко», «Новые люди, «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», Российская партия свободы и справедливости, «Российский общенародный союз», «Зеленая альтернатива», «Партия Роста», «Гражданская платформа» и партия «Зелёные». Для участия в выборах в Пермскую городскую думу всего выдвинуто 495 кандидатов. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Сейчас те кандидаты, которые уведомили комиссию о своём желании участвовать в выборах, многие уже принесли документы на регистрацию. На регистрацию у нас документы можно подавать до 4 августа, и я думаю, с учётом 10-дневного срока на рассмотрение этих документов, к 13-14 августа мы будем понимать тех, кто окажется в избирательных бюллетенях".

Председатель крайизбиркома озвучил промежуточные итоги проверки кандидатов на наличие судимости. На сегодняшний день судимость подтверждена у 60 кандидатов различных уровней выборов. При этом 16 человек скрыли свою судимость. Всем им будет отказано в регистрации. Также речь шла о работе общественного штаба по наблюдению за выборами. Михаил Мухин, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами: "Мы очень надеемся, что избирательные участки Пермского края вновь будут насыщены наблюдателями от разных политических сил, мы обязательно направим наблюдателей от Общественной палаты, постараемся закрыть каждый участок. Ну и, понимая, что это будут большие трёхдневные выборы, предполагаем, что в том числе будет борьба и за наблюдателей, которые будут готовы качественно наблюдать за избирательным процессом, за выборами, пресекать нарушения, если они будут возникать".