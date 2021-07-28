«Бабушка, у меня спина горит!» Хроника ЧП на газопроводе в Кишертском районе

Специалисты «Трансгаз Чайковский» обещают 28 июля полностью восстановить транспортировку голубого топлива по магистральному газопроводу, поврежденному мощным взрывом в Кишертском районе. Все произошло в непосредственной близости от деревни Заборье. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Но страха натерпелись все. Когда обычный вечер в дачной деревне становится больше похож на апокалипсис, а вокруг просто горит воздух, трудно сохранять спокойствие даже на следующий день. Жители Заборья до сих пор не остыли.

Местные жители: "Дома, мне кажется, даже подпрыгнули вместе с нами. Затрясло. Там такое пламя, такое ощущение, что у соседей дома горят".

Разрыв магистрального газопровода с последующим возгоранием случился в 20:15. Председатель местного ТОС Алевтина Нелюбина в это время буквально в полукилометре от этого места отмечала день рождения внучки, здесь же были еще шестеро детей. Все эвакуировались, как могли. Алевтина Нелюбина, председатель ТОСа д. Заборье: "Огонь был в деревне, может быть, не огонь, но этот жар. Я бежала, а на затылке такое ощущение, что волосы горят. У меня внучка бежит, говорит: "Бабушка, у меня спина горит!"

Труба магистрального газопровода почти полтора метра в диаметре, через нее перекачиваются миллионы кубометров газа. В тушении принимали участие более 50 человек, в том числе и пожарный поезд.

Сергей Лузин, и.о. центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Сотрудниками «Трансгаз Чайковский» задвижки были перекрыты, прошло стравливание газа, остаточное выгорание этого газа и в дальнейшем факельное горение было ликвидировано".Основной факел удалось погасить около полуночи. Но работа пожарных на этом не закончилась.

Вместе с газом загорелась и сухая трава. Общая площадь пала около 2 гектаров. Огонь удалось потушить этой же ночью. По официальным отчетам, ни одно дерево не пострадало.А вот Алевтина Нелюбина только начинает подсчитывать ущерб. Люди, к счастью, в пожаре не пострадали, а вот надворные постройки и огород жара не выдержали.

Алевтина Нелюбина, председатель ТОСа д. Заборье: "Вот теплица, пожалуйста, стекло лопнуло у нас. Помидоры обгорели и картошка".

Ликвидировать последствия аварии обещают уже к 28 июля. Голубое топливо пока пустили по соседней ветке. Все мимо Заборья и соседних деревень, к газу эти населенные пункты никогда не были подключены.