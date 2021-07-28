В Прикамье возобновили выдачу бесплатных лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19

На закупку бесплатных лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19, Пермский край получил почти 96 млн руб. из федерального бюджета, еще 24,2 млн руб. по инициативе губернатора Дмитрия Махонина предусмотрено в региональном бюджете.Как сообщили в Минздраве Пермского края, на эти средства, выделенные из федерального и регионального бюджетов, заключены контракты на поставку препаратов для проведения противовирусной терапии: фавипиравир, умифеновир, а также антикоагулянтов: ривароксабан, апиксабан и других лекарств. Поставки уже начались, и препараты в течение ближайшей недели поступят в поликлиники Перми и края для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам, проходящим лечение от COVID-19. Решение о выдаче лекарств также принимает медработник. При осмотре он оценит состояние больного и решит, нужно ли назначать препараты. Если да, то лекарства выдадут сразу же, как пациент подпишет согласие на прием медикаментов.