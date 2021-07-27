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В селе Юсьва построили новую площадку ГТО
Малая спортивная площадка оборудована в рамках национального проекта «Демография». Всего в этом году в Пермском крае будет возведено 5 таких объектов. Кроме Юсьвы площадки ГТО сейчас оборудуются в Кизеле, Кудымкарском, Куединском и Гремячинском округах. На эти цели из федерального бюджета направлено 10,2 млн руб. Еще по 5% от этой суммы предусмотрено в региональном и муниципальном бюджетах. За два года в Пермском крае построено 32 площадки для ГТО.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.07.2021
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