В селе Юсьва построили новую площадку ГТО

В селе Юсьва рядом с детско-юношеской спортивной школой «Спарт» построен новый комплекс. Объект включает 14 всесезонных тренажеров: силовые снаряды, турники, скамьи для жима лежа, кардиотренажеры и другие. Предусмотрены и установки для тренировок маломобильных жителей. Площадка предназначена для подготовки и выполнения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Комплекс доступен для занятий всем 4,5 тыс. жителей Юсьвы.

Малая спортивная площадка оборудована в рамках национального проекта «Демография». Всего в этом году в Пермском крае будет возведено 5 таких объектов. Кроме Юсьвы площадки ГТО сейчас оборудуются в Кизеле, Кудымкарском, Куединском и Гремячинском округах. На эти цели из федерального бюджета направлено 10,2 млн руб. Еще по 5% от этой суммы предусмотрено в региональном и муниципальном бюджетах. За два года в Пермском крае построено 32 площадки для ГТО.