Губахинскую пенсионерку-узницу отправили на лечение
Фузия Саттарова: "Это же тюрьма, это считай, что она в тюрьме отсидела".
Фузия Саттарова живет в соседней квартире. По её словам, 70-летняя пенсионерка сама выйти не могла, двери заперты снаружи, а окна заколочены, причем сделали это её же собственные дети. Еду внук приносил один раз в день, но видимо, этого было мало. Заложница через окно стала просить о помощи.
А это дочь Светланы Палкиной, Евгения Бердникова. Именно она отправила маму в заточение. До этого они жили вместе, но, по словам дочери, старушка заявила, что хочет вернуться на старое, насиженное место, и дочь после многочисленных бытовых ссор отпустила её.
Евгения Бердникова, дочь Светланы Палкиной: "Думаю, дня четыре побудет, повыделывается и вернется домой в чистоту".
Вот как квартира выглядит изнутри, где жила Светлана Палкина. Разруха и антисанитария.Для комфортной жизни абсолютно ничего, в туалет ходила в ведро, здесь нет даже электричества.
Дочь утверждает, что бросать мать не хотела, а попала в больницу с коронавирусом. И только после того как выздоровела, вернулась за старушкой. Заперли её не со зла, а чтобы уберечь.
Евгения Бердникова, дочь Светланы Палкиной: "Она любит еще и бухать. Я её закрыла из-за того, что думаю, мало где-то напьется, не досмотрю, под машину попадёт или ещё что, она ходит еле-еле".
Сейчас Светлану Палкину дочь отправила на лечение в Кизел, в отделение сестринского ухода. Туда, кстати, её приняли только после того, как эта история появилась в СМИ, рассказывает Светлана. С пенсионеркой до этого момента смогли поговорить местные журналисты, вот как она оценила жизнь с дочерью: "Вроде хорошо, я не обижаюсь". Сейчас следователи проводят проверку по данному факту. Им предстоит разобраться, имеется ли повод для уголовного расследования.
Денис Антонов, и.о. руководителя Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю: "В настоящий момент проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 «Истязание» и ч. 1 ст. 127 «Незаконное лишение свободы». Проверка осуществляется в отношении родственников гражданки".
Между тем, после того как Светлана Палкина закончит лечение, дочь готовится принять её вновь у себя дома. Но так произойдёт только в том случае, если маму не заберут социальные службы. Если дочь признают виновной — это произойдет автоматически.
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