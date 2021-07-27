← Гигантский столб пламени: в Кишертском округе произошла разгерметизация магистрального газопровода
МЧС: возгорание на магистральном газопроводе ликвидировано
В результате происшествия пострадавших и погибших нет.
Всего для работ привлекались 52 человека и 18 единиц техники. В настоящее время факельное горение ликвидировано.
По информации Газпром трансгаз Чайковский газ поставлялся потребителям по параллельным газопроводам в полном объёме.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Гигантский столб пламени: в Кишертском округе произошла разгерметизация магистрального газопровода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.07.2021
Пермякам покажут, как делают роботов
Пермякам покажут, как делают роботов
В поселке Новые Ляды построят новый корпус техно-школы
В Прикамье отменят избыточные требования к предпринимателям
В новом храме в Березниках началась роспись стен
За сутки в Прикамье выявлено 426 заболевших коронавирусом
Пермский баскетбольный клуб ветеранов "Седой Урал" отметил 25-летие
В Кунгурском районе спасены заблудившиеся грибники
Добавить комментарий: