← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.07.2021
МЧС: возгорание на магистральном газопроводе ликвидировано →
Гигантский столб пламени: в Кишертском округе произошла разгерметизация магистрального газопровода
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошла разгерметизация магистрального газопровода у реки Сылва Кишертского муниципального округа Пермского края. В настоящее время представителями ТРАНС-Газ - Чайковский задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га. Угрозы распространения пожара на жилые дома отсутствует. В результате происшествия пострадавших нет. Всего для работ привлечено 21 человек и 8 ед. техники.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.07.2021
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