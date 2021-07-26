Пермякам покажут, как делают роботов →

Агентство стратегических инициатив края и компания Промобот создали первую в России экскурсию на производство человекоподобных роботов. Интерактивный маршрут «Роботы. Пермский период» позволяет провести деловые экскурсии для потенциальных клиентов и для всех, кто интересуется инновационным отечественным производством. Компания планирует начать экскурсии с 15 августа.Участники интерактивного маршрута смогут узнать из чего состоят роботы и как их собирают, как они «оживают» – учатся двигаться, разговаривать, слышать и видеть, как происходит создание искусственной кожи, глаз и зубов, как разрабатывают, проектируют, тестируют и обслуживают роботов.В настоящее время в Пермском крае разрабатывается стратегия развития туризма и одно из приоритетных направлений – промышленный туризм. С 2021 года в Прикамье внедряется всероссийская методология развития промышленного туризма, разработанная Агентством стратегических инициатив. На первоначальном этапе были отобраны пилотные предприятия. Свои экскурсии представили «Суксунский оптико-механический завод РОСОМЗ», который имеет обширную профориентационную программу для студентов и школьников и компания «Доброфиш» (производство осетровой черной икры в Добрянке), а также АО «Протон – Пермские моторы». О заинтересованности в системном развитии промышленного туризма заявили 56 краевых предприятий в 15 муниципалитетах. Среди них «СИБУР Холдинг», ГП «Тенториум» и другие.