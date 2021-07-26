В поселке Новые Ляды построят новый корпус техно-школы
Школа предназначена для обучения детей с 1 по 11 класс. Общее количество учебных помещений основной школы рассчитано на размещение 1050 учащихся, включает 28 учебных кабинетов и 33 кабинета специальных предметов.
Кроме этого, в здании предусмотрено размещение актового зала с эстрадой на 400 посадочных мест, 2 спортивных зала, оборудованных раздевалками с душевыми и санузлами, блок столовой с возможностью приготовления горячих и холодных блюд и обеденным залом на 525 посадочных мест.
На территории школы будет организована физкультурно-спортивная зона, включающая стадион с футбольным полем с беговыми дорожками по периметру, сектор для прыжков в длину, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, площадки для гимнастики, площадку ГТО для общей подготовки с турниками и тренажерами.
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