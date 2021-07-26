В поселке Новые Ляды построят новый корпус техно-школы

Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство нового корпуса техно-школы им. Виктора Савиных, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, в поселке Новые Ляды по адресу ул. Мира, 11. Строительство будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, которое будет заключено краевыми властями.Школа предназначена для обучения детей с 1 по 11 класс. Общее количество учебных помещений основной школы рассчитано на размещение 1050 учащихся, включает 28 учебных кабинетов и 33 кабинета специальных предметов.Кроме этого, в здании предусмотрено размещение актового зала с эстрадой на 400 посадочных мест, 2 спортивных зала, оборудованных раздевалками с душевыми и санузлами, блок столовой с возможностью приготовления горячих и холодных блюд и обеденным залом на 525 посадочных мест.На территории школы будет организована физкультурно-спортивная зона, включающая стадион с футбольным полем с беговыми дорожками по периметру, сектор для прыжков в длину, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, площадки для гимнастики, площадку ГТО для общей подготовки с турниками и тренажерами.