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У бассейна, построенного в студенческом городке Пермского Политеха, состоялось техническое открытие →
Для пересадки деревьев в Перми применили устройство «Big John 90b»
Иван Поспелов, начальник производства: "Строится все и везде, застройки идут. Зеленая зона уничтожается. Самый выход - пересадка в парки и скверы. Если дерево не старое и не больное - пересадить, чтобы оно существовало дальше и радовало глаз человека".
Диаметр ямы – 2,20, глубина – 1,60. И если машина с такой манипуляцией справляется меньше чем за час, вручную только на правильный раскоп ушли бы почти сутки. Перевозят дерево с комом материнской земли в уже подготовленную яму, в которой установлена специальная корзина и прокладывается мешковина.
Такая практика в Перми не сильно распространена, но есть уже первые положительные результаты. Этим летом и осенью деревьев еще прибавится - порядка 10 тысяч деревьев и кустарников появятся в парках, скверах и вдоль дорог. Чтобы один из самых зеленых городов России продолжал занимать лидирующие позиции.
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