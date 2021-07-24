Для пересадки деревьев в Перми применили устройство «Big John 90b»

В Перми для пересадки деревьев применили Большого Джона - устройство «Big John 90b». Это башня с лезвиями, которая может выдернуть 12-метровое дерево, как морковку из грядки. Прямо с комом почвы и двумя метрами корней, для пересадки в другое место. Такая машина позволяет все это сделать со 100% приживаемостью.Иван Поспелов, начальник производства: "Строится все и везде, застройки идут. Зеленая зона уничтожается. Самый выход - пересадка в парки и скверы. Если дерево не старое и не больное - пересадить, чтобы оно существовало дальше и радовало глаз человека".Диаметр ямы – 2,20, глубина – 1,60. И если машина с такой манипуляцией справляется меньше чем за час, вручную только на правильный раскоп ушли бы почти сутки. Перевозят дерево с комом материнской земли в уже подготовленную яму, в которой установлена специальная корзина и прокладывается мешковина.Такая практика в Перми не сильно распространена, но есть уже первые положительные результаты. Этим летом и осенью деревьев еще прибавится - порядка 10 тысяч деревьев и кустарников появятся в парках, скверах и вдоль дорог. Чтобы один из самых зеленых городов России продолжал занимать лидирующие позиции.