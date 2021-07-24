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В Перми ликвидируют последствия последнего ливня
Результат сильного ливня в Перми — частично разрушенный Красавинский мост. Повреждены 10 метров бордюрного камня и столько же квадратных метров асфальтового покрытия.
Для устранения последствий требуется ремонт. К нему рабочие приступили утром 23 июля. Уже демонтированы старый асфальт и бордюрный камень.
Сейчас подрядчик занимается восстановлением рельефа дороги. В ход идут, как обычные лопаты, так и крупная техника.
Закончить ремонт подрядчик должен до конца недели, заявляют в региональном управлении дорог.
Филипп Ходаев, заместитель начальника ФКУ Упрдор "Прикамье": "Основной причиной данных последствий мы рассматриваем, как аномально большое выпадение количества осадков".
Последствия стихии внушительные. Видеоролики сильного ливня в Перми заполонили социальные сети. Где, например, тонет микрорайон Вышка, а набережная Закамска скрылась под дождевым цунами.
В Юбилейном тоже своё ЧП - канализационный фонтан на территории стадиона 82-й школы. Спустя сутки — последствия налицо. Местные говорят, такие аварии здесь — частое явление.
В выходные снова дожди. Остаётся надеяться, что их последствиями максимум станет грибной урожай.
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