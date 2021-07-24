У бассейна, построенного в студенческом городке Пермского Политеха, состоялось техническое открытие

Вода в новом бассейне студгородка Пермского Политеха настолько прозрачная, что создается иллюзия пустой чаши, а разделители шести 25-метровых дорожек как будто парят в воздухе.Андрей Малёв, инженер физкультурно-оздоровительный комплекса ПНИПУ с плавательным бассейном: "Самый главный нюанс, что у нас на комплексе вода поступает из артезианской скважины. Очень хорошее у неё состояние, нам не нужно её дополнительно фильтровать".В техническом открытии физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Профессора Дедюкина принял участие глава региона Дмитрий Махонин. Во время осмотра здания вузом были озвучены планы по развитию кампуса ПНИПУ в качестве технополиса города.Краевые власти выразили намерение оказать поддержку в этом направлении. Условия для развития и самореализации молодёжи, включая активное развитие спортивной инфраструктуры, должны быть созданы здесь и сейчас.Ранее губернатор отмечал, что в Прикамье необходимо развивать массовый спорт, при этом чтобы у всех был доступ к качественным объектам. ФОК с плавательным бассейном как раз такой пример.Мало того, что для наполнения чаши используют артезианскую воду, ещё её обрабатывают озоном, поэтому характерного запаха хлора нет. Температура воды 26 градусов – идеальная.Возведение бассейна началось в 2019 году. Контроль за работами на всех этапах осуществлялся как со стороны специалистов, так и университета, а также представителей всех ветвей власти, в том числе и депутатов региона.Вячеслав Григорьев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Инициативу проявили депутаты Государственной думы, мы получили федеральное финансирование, вели контроль за выполнением работ. Сегодня уже осмотрели готовый объект. С удовольствием отмечаем, что он сделан качественно и по последнему слову техники".На сегодня ПНИПУ единственное в крае высшее учебное заведение, построившее объект по федеральной программе «Бассейны для вузов». После получения всех необходимых документов ФОК смогут посещать не только студенты, но и все желающие. Официальное открытие запланировано на август.