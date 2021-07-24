За сутки в Пермском крае количество осадков превысило месячную норму
Авторы научно-популярного ресурса «Метеоролог и я»: "Наиболее сильные ливни пришлись на центральную часть региона, где местами выпало более половины месячной нормы июля. К таковым можно отнести: Добрянку, Пермь, Большую Соснову, Губаху. Треть нормы выпала в Осе, Чёрмозе, Березниках и Лысьве. Предположительно на северо-востоке в Вае также выпала треть месячной нормы (31 мм). Точную долю назвать сложно, поскольку не располагаем полной климатической характеристикой той местности. При этом по северу осадки были либо слабыми, в Гайнах всего выпал 1 мм, в Ныробе – 2 мм, либо умеренными (Кочёво 5 мм, Коса 7 мм, Чердынь 9 мм).Интенсивные и продолжительные дожди в центральной части Пермского края перекрыли июльские недостачи: по состоянию на 23 июля осталось всего шесть станций, где сохранился дефицит. Наиболее острый отмечается в Усть-Чёрной (39% от нормы), Чайковском (40%), Кочёво (41% от нормы)".
В Перми количество осадков существенно превысило месячную норму –159%. Норма превышена также в Косе, Бисере, Оханске и Лысьве.
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