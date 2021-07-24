За сутки в Пермском крае количество осадков превысило месячную норму

Авторы научно-популярного ресурса «Метеоролог и я» сообщили, что в некоторых территориях Пермского края 22 и 23 июля выпало более половины месячной нормы осадков. По полученным данным специалистов, 22 июля вплоть до середины ночи 23 июля погоду в Пермском крае формировал углубляющийся циклон, который смещался с юго-запада на северо-восток. В регионе шли дожди различной интенсивности: от небольшого до сильного.Авторы научно-популярного ресурса «Метеоролог и я»: "Наиболее сильные ливни пришлись на центральную часть региона, где местами выпало более половины месячной нормы июля. К таковым можно отнести: Добрянку, Пермь, Большую Соснову, Губаху. Треть нормы выпала в Осе, Чёрмозе, Березниках и Лысьве. Предположительно на северо-востоке в Вае также выпала треть месячной нормы (31 мм). Точную долю назвать сложно, поскольку не располагаем полной климатической характеристикой той местности. При этом по северу осадки были либо слабыми, в Гайнах всего выпал 1 мм, в Ныробе – 2 мм, либо умеренными (Кочёво 5 мм, Коса 7 мм, Чердынь 9 мм).Интенсивные и продолжительные дожди в центральной части Пермского края перекрыли июльские недостачи: по состоянию на 23 июля осталось всего шесть станций, где сохранился дефицит. Наиболее острый отмечается в Усть-Чёрной (39% от нормы), Чайковском (40%), Кочёво (41% от нормы)".В Перми количество осадков существенно превысило месячную норму –159%. Норма превышена также в Косе, Бисере, Оханске и Лысьве.