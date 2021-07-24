В выходные в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД

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В этом году в Пермском крае было 974 серьезных аварий, в которых погибло 129 человек и еще 1239 получили травмы.
ГИБДД: "Особую озабоченность вызывают случаи совершения ДТП с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, с участием пешеходов, а также с участием несовершеннолетних участников дорожного движения".
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На пожаре в Кизеле погибла женщина
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.07.2021
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