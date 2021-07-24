В выходные в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД

Как сообщили в ГИБДД, с 23 по 26 июля пройдут массовые рейды по соблюдению правил дорожного движения «Опасный водитель», «Внимание, пешеход!» и «Ребенок на дороге!». В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять правонарушителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также, уделять особые меры пресечения для водителей, которые нарушили ПДД.В этом году в Пермском крае было 974 серьезных аварий, в которых погибло 129 человек и еще 1239 получили травмы.ГИБДД: "Особую озабоченность вызывают случаи совершения ДТП с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, с участием пешеходов, а также с участием несовершеннолетних участников дорожного движения".