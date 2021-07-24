На пожаре в Кизеле погибла женщина
Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю: "Сообщение о пожаре поступило в 20:24. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдался дым из окна 4 этажа. Горение ликвидировали спустя 9 минут. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В ходе тушения была обнаружена 70-летняя женщина без признаков жизни".
На пожар реагировали 12 человек личного состава и 5 единиц техники. По факту случившегося проводится проверка.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.07.2021
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