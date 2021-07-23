«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.07.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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23.07.2021 в 09:55
18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
23.07.2021 в 11:55
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.07.2021
Архитектурные инновации: Пермь украсят придуманные школьниками арт-объекты
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Сотрудники исправительных колоний и осужденные сыграли в шахматы
Пермякам рассказали чем опасно неосторожное использование легко воспламеняющихся жидкостей
Юго-Камский пруд после дорогостоящего ремонта дамбы превратился в лужу
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Осужден водитель, сбивший насмерть дорожных рабочих
В выходные в Перми будет закрыто движение по улице Плеханова
На переезде в Краснокамске произошел сход четырёх вагонов грузового поезда
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Большой ремонт: в Ильинском реконструируют школу и здание театра
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«Здесь было море»: подробности потопа в новой детской поликлинике
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермякам рассказали чем опасно неосторожное использование легко воспламеняющихся жидкостей
Юго-Камский пруд после дорогостоящего ремонта дамбы превратился в лужу
Пермяки выкладывают фото и видео последствий прошедших ливней
В Перми полиция разыскивает развратника
Большой ремонт: в Ильинском реконструируют школу и здание театра
Роботу отказали в выдвижении в депутаты Заксобрания
В крае увеличено количество операторов горячей линии по коронавирусу
В Прикамье произошло ДТП с тремя грузовиками
В Прикамье стартовала ревакцинация от коронавируса
«Онкопатруль» объединил 16 медицинских учреждений Прикамья
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