Пермякам рассказали чем опасно неосторожное использование легко воспламеняющихся жидкостей
В последнее время на территории Прикамья участились случаи возникновения пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем и детской шалостью, при применении ЛВЖ и ГЖ.
Пример: семья на даче решила приготовить шашлык. Разжигали мангал с помощью розжига – уже на горящие угли (для лучшего огня) направили струю из бутылки для розжига. В нескольких метрах от мангала, за столом сидели дети. Произошла вспышка и, к сожалению, дети получили ожоги....
Происходили и такие случаи: мужчина после использования вылил остатки ацетона в унитаз, не смыв их сел покурить. После проходил лечение в ожоговом центре, площадь ожогов составила 10 процентов.
Трое подростков 13 лет разжигали на улице костер с помощью бензина. При разведении костра по неосторожности легковоспламеняющаяся жидкость попала на ногу одному из подростков, в результате чего он получил ожог пламенем I, II степени и был госпитализирован.
Для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких НЕОБХОДИМО при использовании легко воспламеняемых и горючих жидкостей соблюдать следующие правила:
- В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов.
- Перед использованием любого средства необходимо внимательно изучить инструкцию по его применению и рекомендации по правилам безопасного обращения с веществом;
- Не следует хранить в доме неизвестные вещества, а также любые банки или упаковки, надписи на которых не соответствуют содержимому;
- Все легко воспламеняемые и горючие жидкости храните отдельно от пищевых продуктов, чтобы полностью исключить возможность отравления ими и их воспламенения;
- Исключить хранение легко воспламеняемых и горючих жидкостей (ацетоны, бензины, растворители и др.) в больших количествах;
- Запрещается производить чистку предметов быта взрывопожароопасными веществами в плохо проветриваемых помещениях, а также переливать (разливать) рядом с источником огня;
- Запретить хранение в подвалах, коридорах, лестничных клетках, на чердаках, балконах, лоджиях.
В случае возникновения пожара
в первую очередь необходимо вызвать помощь
по телефону: 01 или 101, 112.
Поотовлено по материаламОНПР по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю и Администрация города Перми
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