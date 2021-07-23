Пермякам рассказали чем опасно неосторожное использование легко воспламеняющихся жидкостей

В последнее время на территории Прикамья участились случаи возникновения пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем и детской шалостью, при применении ЛВЖ и ГЖ.

Пример: семья на даче решила приготовить шашлык. Разжигали мангал с помощью розжига – уже на горящие угли (для лучшего огня) направили струю из бутылки для розжига. В нескольких метрах от мангала, за столом сидели дети. Произошла вспышка и, к сожалению, дети получили ожоги....

Происходили и такие случаи: мужчина после использования вылил остатки ацетона в унитаз, не смыв их сел покурить. После проходил лечение в ожоговом центре, площадь ожогов составила 10 процентов.

Трое подростков 13 лет разжигали на улице костер с помощью бензина. При разведении костра по неосторожности легковоспламеняющаяся жидкость попала на ногу одному из подростков, в результате чего он получил ожог пламенем I, II степени и был госпитализирован.





Для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких НЕОБХОДИМО при использовании легко воспламеняемых и горючих жидкостей соблюдать следующие правила:

В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов. Перед использованием любого средства необходимо внимательно изучить инструкцию по его применению и рекомендации по правилам безопасного обращения с веществом; Не следует хранить в доме неизвестные вещества, а также любые банки или упаковки, надписи на которых не соответствуют содержимому; Все легко воспламеняемые и горючие жидкости храните отдельно от пищевых продуктов, чтобы полностью исключить возможность отравления ими и их воспламенения; Исключить хранение легко воспламеняемых и горючих жидкостей (ацетоны, бензины, растворители и др.) в больших количествах; Запрещается производить чистку предметов быта взрывопожароопасными веществами в плохо проветриваемых помещениях, а также переливать (разливать) рядом с источником огня; Запретить хранение в подвалах, коридорах, лестничных клетках, на чердаках, балконах, лоджиях.





В случае возникновения пожара

в первую очередь необходимо вызвать помощь

по телефону: 01 или 101, 112.

Поотовлено по материаламОНПР по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю и Администрация города Перми