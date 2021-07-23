← Пермяки выкладывают фото и видео последствий прошедших ливней
Пермякам рассказали чем опасно неосторожное использование легко воспламеняющихся жидкостей →
Юго-Камский пруд после дорогостоящего ремонта дамбы превратился в лужу
Поднять уровень воды в пруду должны были еще 1,5 года назад, когда закончился капитальный ремонт дамбы. Местные власти, которые отвечают за гидротехническое сооружение и в случае ЧП несут ответственность, отказались это делать наотрез.
Причиной называют некачественный ремонт - трещины на береговом укреплении, на стенах гидротехнического сооружения. Некоторые дыры замазаны цементом- это видно невооруженным взглядом. А еще есть скрытые огрехи. Не решена проблема створок, пропускающих воду - их клинит, поэтому в экстренной ситуации невозможно контролировать спуск. Игорь Соловьев, и.о. главы администрации Юго-Камского сельского поселения: "Эти недостатки выявлены Ростехнадзором. Некачественно сделан ремонт фундаментной плиты, береговых устоев, средней части ГТС".
В экстренной ситуации могут оказаться все люди, которые живут вниз по течению. Сотрудники администрации опасаются, что дамба не готова к серьезному паводку. Под удар могут попасть жилые дома, электростанция и культурные объекты.А вот взгляд других чиновников - сотрудников управления капитального строительства администрации Пермского района - именно они являлись заказчиком работ. И деньги подрядчику заплатили полностью, и объект приняли. Считают, что небольшие проблемы есть, но поднятию воды это не мешает.
Дмитрий Ермаков, директор УКС Пермского района: "Специалисты-гидротехники, которые контролировали ход строительства, подписывали приемочный акт, они полностью подтверждают, что объект безопасен и может быть наполнен.
На строительство потратили 49 миллионов рублей, большая часть из которых федеральная, остальные - краевые и муниципальные. По словам представителей подрядчика - компании "Славянский дом", деньги освоены полностью, и сделано всё качественно.
Пока спор решают в суде, местные жители не верят, что водоём появится вновь. Люди лишились рыбалки и места отдыха - пляж полностью зарос травой.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки выкладывают фото и видео последствий прошедших ливней
В Перми полиция разыскивает развратника
Большой ремонт: в Ильинском реконструируют школу и здание театра
Роботу отказали в выдвижении в депутаты Заксобрания
В крае увеличено количество операторов горячей линии по коронавирусу
В Прикамье произошло ДТП с тремя грузовиками
В Прикамье стартовала ревакцинация от коронавируса
«Онкопатруль» объединил 16 медицинских учреждений Прикамья
C начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 21 тысячи человек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.07.2021
Добавить комментарий: