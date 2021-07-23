Юго-Камский пруд после дорогостоящего ремонта дамбы превратился в лужу

После реконструкции гидротехнического сооружения остались совсем без пруда. В Юго-Камском местные жители сожалеют о своем любимом месте отдыха. После ремонта подрядчик заявил о качественно выполненных работах, а местные власти отказались поднимать воду, опасаясь ЧП.Местные жители жалуются: Юго-Камский пруд стал лужей, рыбы в нем почти не осталось. Глубина теперь минимальная - курица вброд перейдёт.Поднять уровень воды в пруду должны были еще 1,5 года назад, когда закончился капитальный ремонт дамбы. Местные власти, которые отвечают за гидротехническое сооружение и в случае ЧП несут ответственность, отказались это делать наотрез.Причиной называют некачественный ремонт - трещины на береговом укреплении, на стенах гидротехнического сооружения. Некоторые дыры замазаны цементом- это видно невооруженным взглядом. А еще есть скрытые огрехи. Не решена проблема створок, пропускающих воду - их клинит, поэтому в экстренной ситуации невозможно контролировать спуск. Игорь Соловьев, и.о. главы администрации Юго-Камского сельского поселения: "Эти недостатки выявлены Ростехнадзором. Некачественно сделан ремонт фундаментной плиты, береговых устоев, средней части ГТС".В экстренной ситуации могут оказаться все люди, которые живут вниз по течению. Сотрудники администрации опасаются, что дамба не готова к серьезному паводку. Под удар могут попасть жилые дома, электростанция и культурные объекты.А вот взгляд других чиновников - сотрудников управления капитального строительства администрации Пермского района - именно они являлись заказчиком работ. И деньги подрядчику заплатили полностью, и объект приняли. Считают, что небольшие проблемы есть, но поднятию воды это не мешает.Дмитрий Ермаков, директор УКС Пермского района: "Специалисты-гидротехники, которые контролировали ход строительства, подписывали приемочный акт, они полностью подтверждают, что объект безопасен и может быть наполнен.На строительство потратили 49 миллионов рублей, большая часть из которых федеральная, остальные - краевые и муниципальные. По словам представителей подрядчика - компании "Славянский дом", деньги освоены полностью, и сделано всё качественно.Пока спор решают в суде, местные жители не верят, что водоём появится вновь. Люди лишились рыбалки и места отдыха - пляж полностью зарос травой.