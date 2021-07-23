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Пермяки выкладывают фото и видео последствий прошедших ливней
В микрорайоне Юбилейный перегруженная или засорившаяся ливневая канализация затопила школьный стадион.
Также ливнями размыло Красавинский мост. Обрушение грунта произошло здесь накануне, фотографии последствий очевидцы разместили в социальных сетях. Как сообщили в Упрдор "Прикамья", здесь готовятся к устранению последствий дождей - на место для оценки ущерба и объема работ выехали специалисты, территорию огородили.
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