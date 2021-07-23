В Перми полиция разыскивает развратника

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Подозреваемому на вид 25-30 лет, волосы русые. Был одет в красную футболку и шорты синего цвета, сланцы черного цвета. По имеющейся информации, с территории Ленинского района на маршрутном такси № «7Т», после совершения преступления, мужчина направился на территорию Кировского района г. Перми.
Всем, кто обладает информацией о личности данного лица и его местонахождении, звонить по телефону 8-909-729-99-96. Анонимность гарантируется.
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