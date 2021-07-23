В Перми полиция разыскивает развратника

Сотрудники полиции Ленинского района и следователи ищут мужчину, которого подозревают в совершении развратных действий по отношению к подростку. Что именно совершил мужчина, в полиции не сообщили, однако известно, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).Подозреваемому на вид 25-30 лет, волосы русые. Был одет в красную футболку и шорты синего цвета, сланцы черного цвета. По имеющейся информации, с территории Ленинского района на маршрутном такси № «7Т», после совершения преступления, мужчина направился на территорию Кировского района г. Перми.Всем, кто обладает информацией о личности данного лица и его местонахождении, звонить по телефону 8-909-729-99-96. Анонимность гарантируется.