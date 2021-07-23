Большой ремонт: в Ильинском реконструируют школу и здание театра
Вероника Квашнина: "Тут и проход к столовой, и асфальт, и зона отдыха будет. Думаю, для наших детей это будет особенно хорошо".Школу в Ильинском — образовательный кластер с девятью корпусами — в этом году ждет масштабное обновление. Часть зданий здесь — объекты культурного наследия. К ним особое внимание и у жителей, и у депутата Законодательного собрания Ирины Ивенских.
Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Очень важно сейчас, с какой заботой восстанавливается школа - так, чтобы с одной стороны было комфортно учиться ребятам, а с другой стороны ребята понимали, в какой удивительной школе они учатся".Пока дети на каникулах, строители готовятся сдать свою контрольную работу на качество. Директор школы ошибок не допустит.
Максим Тетерлев, директор МБОУ «Ильинская СОШ №1»: "Мы сейчас занимаемся приведением их в нормативное состояние. Уже более 50 процентов исполнен контракт по капремонту кровли. Завершаем проект по благоустройству и капитальному ремонту фундамента стен подвала".В сохранении исторического наследия нуждаются и другие дома в Ильинском. Некоторым сегодня почти две сотни лет.
Это любительский театр, который появился здесь в позапрошлом столетии. В этом году его планируют полностью восстановить.
Первый театр Пермской губернии. Срок его реконструкции дан до ноября. Работы много.Сергей Фарберов, директор подрядной организации: "Будет восстановлена лепнина внутренняя, если вы обратите внимание. Все исторические, будут полностью восстановлены, историческая расстекловка окон будет полностью восстановлена".
Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Душа радуется! Оно ведь столько простояло бесхозным. И руки не доходили".Артисты уже ждут новую культурную площадку. Ежегодно Ильинский принимает Международный фестиваль любительских театров. В этом году он прошел в онлайн формате.
Оба объекта в Ильинском — школа и будущий театр — наглядный пример того, как работают два нацпроекта «Образование» и «Культура». Это и есть — системный подход к развитию территорий.
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