Большой ремонт: в Ильинском реконструируют школу и здание театра

Большой ремонт в поселке Ильинский. Один из примеров – школа. Образовательный кластер с девятью корпусами ждет масштабное обновление. А еще до ноября здесь реконструируют здание, в котором располагался один из первых театров Пермской губернии. Строительство будущей велопарковки для учащихся Ильинской школы уже на завершающей стадии. Открытия особенно ждет мать шестерых детей Вероника Квашнина. У неё четыре мальчика и две девочки. Почти все — велосипедисты.Вероника Квашнина: "Тут и проход к столовой, и асфальт, и зона отдыха будет. Думаю, для наших детей это будет особенно хорошо".Школу в Ильинском — образовательный кластер с девятью корпусами — в этом году ждет масштабное обновление. Часть зданий здесь — объекты культурного наследия. К ним особое внимание и у жителей, и у депутата Законодательного собрания Ирины Ивенских.Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Очень важно сейчас, с какой заботой восстанавливается школа - так, чтобы с одной стороны было комфортно учиться ребятам, а с другой стороны ребята понимали, в какой удивительной школе они учатся".Пока дети на каникулах, строители готовятся сдать свою контрольную работу на качество. Директор школы ошибок не допустит.Максим Тетерлев, директор МБОУ «Ильинская СОШ №1»: "Мы сейчас занимаемся приведением их в нормативное состояние. Уже более 50 процентов исполнен контракт по капремонту кровли. Завершаем проект по благоустройству и капитальному ремонту фундамента стен подвала".В сохранении исторического наследия нуждаются и другие дома в Ильинском. Некоторым сегодня почти две сотни лет.Это любительский театр, который появился здесь в позапрошлом столетии. В этом году его планируют полностью восстановить.Первый театр Пермской губернии. Срок его реконструкции дан до ноября. Работы много.Сергей Фарберов, директор подрядной организации: "Будет восстановлена лепнина внутренняя, если вы обратите внимание. Все исторические, будут полностью восстановлены, историческая расстекловка окон будет полностью восстановлена".Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Душа радуется! Оно ведь столько простояло бесхозным. И руки не доходили".Артисты уже ждут новую культурную площадку. Ежегодно Ильинский принимает Международный фестиваль любительских театров. В этом году он прошел в онлайн формате.Оба объекта в Ильинском — школа и будущий театр — наглядный пример того, как работают два нацпроекта «Образование» и «Культура». Это и есть — системный подход к развитию территорий.