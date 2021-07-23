Роботу отказали в выдвижении в депутаты Заксобрания

Документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы в пермский избирком принес робот. Машине по понятным причинам отказали, а вот у остальных заявителей время еще есть. Для тех, кто планирует избираться в краевой парламент - до полуночи 22 июля. У кандидатов в Государственную думу в запасе ещё один день – приём документов ведется до 23 июля включительно.Скользящей походкой творение рук пермских инженеров заезжает в кабинет подачи документов для участия в выборах.

Робот: "Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Законодательное собрание Пермского края".

И всё бы ничего, и собран на пермской земле, и техническая документация в порядке, но в выборном законодательстве пока нет места для искусственного интеллекта. Антон Маклаев, член Избирательной комиссии Пермского края: "Депутатом может стать только человек старше 21 года. Сколько вам лет?"

Робот: "Вашему зрению можно только позавидовать".Процедура подачи документов открытая, как и голосование. На данный момент по Госдуме заявились 35 человек, в Заксобрание Пермского края – 120 по одномандатным округам и по партийным спискам от «Единой России», Справедливой России – Патриоты – За правду, КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России», партии «Новые люди», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Зеленой альтернативы и других – цифра перевалила за 900.

Для того чтобы выдвинуться на выборы, кандидатам необходимо принести определенный пакет документов. Всё происходит в региональном Избиркоме. Через это кабинет прошли не один десяток человек и принесли сведения на тысячи людей. Для тех, кто планирует избираться в региональный парламент, сроки выдвижения заканчиваются ровно в полночь 22 июля, у кандидатов в Государственную думу в запасе ещё один день – приём документов ведется до 23 июля включительно. Затем начнется процедура регистрации.

Антон Маклаев, член Избирательной комиссии Пермского края: "После того как документы на регистрацию сданы, комиссиям даётся 10 дней для проведения проверок. Вот как раз на этом этапе комиссии выявляют различные нарушения, расхождения в сведениях о кандидатах".

И проверка документов, и сами выборы в Прикамье проходят с использованием цифровых технологий, которые ускоряют процесс, исключают человеческий фактор, и четко фиксируют все происходящие события. Это и КОИБы, и традиционная онлайн-трансляция с избирательных участков. Найдется работа и роботу, например, в качестве наблюдателя. Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot: "Это полностью цикл работы наблюдателя на выборах, он может подсказать, проинформировать и при обнаружении несоответствия направить уведомление".

В этом году выборы в Государственную Думу, Законодательное собрание края и в органы местного самоуправления, в том числе в Пермскую городскую думу будут идти в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, и помощь машины будет кстати.

Робот: "Мне не нужны больничные, отпуска и даже выходные. Для вас я буду работать всегда".