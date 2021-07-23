В крае увеличено количество операторов горячей линии по коронавирусу

В Пермском крае растет число жителей, которые обращаются за актуальной и достоверной информацией на горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ. По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края (МИРС), с 1 по 21 июля в колл-центр поступило более 18 тыс звонков, тогда как за июнь их число составило порядка 9 тыс. Чтобы жителям не приходилось ожидать ответов, на горячей линии увеличено число операторов. В июне звонки принимали по 5-8 человек в будни и 5-6 в выходные дни, а сейчас в часы наиболее интенсивного потока обращений их обрабатывают по 18 человек.Чтобы обратиться на горячую линию, нужно набрать номер телефона +7 (342) 258-07-87 или короткий 122. Звонки принимаются от жителей всех территорий Пермского края.На общекраевой горячей линии по коронавирусу жителям предоставляют достоверные и оперативные данные, полученные от специалистов Минздрава, Роспотребнадзора и других профильных ведомств. Поэтому нет необходимости самостоятельно искать сведения в интернете или других источниках: всю необходимую информацию можно получить в одном месте, позвонив по единому телефону. Операторы отвечают на любые вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, карантинных мер, ограничительных требований, вакцинации и другие. По данным МИРСа, в июле наиболее часто поступали звонки с просьбами сообщить, как сделать прививку от COVID-19, где сдать тест на коронавирус и по какому номеру телефона вызвать врача на дом.