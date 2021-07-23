В крае увеличено количество операторов горячей линии по коронавирусу
Чтобы обратиться на горячую линию, нужно набрать номер телефона +7 (342) 258-07-87 или короткий 122. Звонки принимаются от жителей всех территорий Пермского края.
На общекраевой горячей линии по коронавирусу жителям предоставляют достоверные и оперативные данные, полученные от специалистов Минздрава, Роспотребнадзора и других профильных ведомств. Поэтому нет необходимости самостоятельно искать сведения в интернете или других источниках: всю необходимую информацию можно получить в одном месте, позвонив по единому телефону. Операторы отвечают на любые вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, карантинных мер, ограничительных требований, вакцинации и другие. По данным МИРСа, в июле наиболее часто поступали звонки с просьбами сообщить, как сделать прививку от COVID-19, где сдать тест на коронавирус и по какому номеру телефона вызвать врача на дом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье произошло ДТП с тремя грузовиками
В Прикамье стартовала ревакцинация от коронавируса
«Онкопатруль» объединил 16 медицинских учреждений Прикамья
C начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 21 тысячи человек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.07.2021
Работает «Большой Джон». К пересадке деревьев в Перми приступил гигантский садовник
Пермский край, МФТИ и ПГНИУ создадут консорциум «Индустрия роста»
За пожарной обстановкой в крае наблюдают умные камеры
В Перми затопило детскую поликлинику
В Прикамье 2 года торговали медсправками
Добавить комментарий: