← C начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 21 тысячи человек
"Здесь было море": подробности потопа в новой детской поликлинике →
«Онкопатруль» объединил 16 медицинских учреждений Прикамья
За 6 месяцев текущего года в рамках акции «Онкопатруль» пермские врачи совершили 74 выезда и осмотрели 10 974 человека (из них 4 365 мужчин и 6 609 женщин).
Акция была запущена с начала этого года по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Ранее глава Прикамья отметил, что 14% смертей жителей региона происходит по причине онкозаболеваний, и работу по раннему выявлению рака необходимо усилить.
В акции в течение полугода приняли участие 16 медицинских учреждений Прикамья. Это поликлиники Перми, а также лечебные организации Чусового, Березников, Кунгура, Соликамска, Чайковского, Кудымкара и другие. Диагностику в рамках «Онкопатруля» проходили сотрудники ряда предприятий и организаций краевого центра, а также персонал Чусовского металлургического завода, Северных электрических сетей Коми-Пермяцкого округа, березниковской «Ависмы», АО «Соликамскбумпром», работники учреждений образования и т.д.
К работе «Онкопатруля» привлекались три мобильных передвижных рентгенодиагностических комплекса (флюорограф-маммограф) и специалисты Пермского краевого онкологического диспансера (ПКОД).
За 6 месяцев сделано 2 643 маммографии, которые выявили у пациентов 121 отклонение. Флюорографию прошли 3 126 человек, из них у 28 обнаружена патология. Кроме того, проведено 7 744 УЗИ, по результатам которых найдено 629 отклонений.
За весь период онкологи осмотрели 2 563 человека, хирурги – 3 474. Консультацию гинеколога получили 3 477 пациенток. По итогам осмотров злокачественное новообразование заподозрено у 159 человек, все они направлены на дополнительное обследование в ПКОД. Во втором полугодии «Онкопатруль» продолжит свою работу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
C начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 21 тысячи человек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.07.2021
Работает "Большой Джон". К пересадке деревьев в Перми приступил гигантский садовник
Пермский край, МФТИ и ПГНИУ создадут консорциум «Индустрия роста»
За пожарной обстановкой в крае наблюдают умные камеры
В Перми затопило детскую поликлинику
В Прикамье 2 года торговали медсправками
Житель Ильинского похитил экскаватор и сдал его в металлолом
Жительница Перми до смерти избила мужчину
Полный курс иммунизации от коронавируса в Прикамье прошли 300 тысяч человек
Добавить комментарий: