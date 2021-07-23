«Онкопатруль» объединил 16 медицинских учреждений Прикамья

За 6 месяцев текущего года в рамках акции «Онкопатруль» пермские врачи совершили 74 выезда и осмотрели 10 974 человека (из них 4 365 мужчин и 6 609 женщин).

Акция была запущена с начала этого года по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Ранее глава Прикамья отметил, что 14% смертей жителей региона происходит по причине онкозаболеваний, и работу по раннему выявлению рака необходимо усилить.

В акции в течение полугода приняли участие 16 медицинских учреждений Прикамья. Это поликлиники Перми, а также лечебные организации Чусового, Березников, Кунгура, Соликамска, Чайковского, Кудымкара и другие. Диагностику в рамках «Онкопатруля» проходили сотрудники ряда предприятий и организаций краевого центра, а также персонал Чусовского металлургического завода, Северных электрических сетей Коми-Пермяцкого округа, березниковской «Ависмы», АО «Соликамскбумпром», работники учреждений образования и т.д.

К работе «Онкопатруля» привлекались три мобильных передвижных рентгенодиагностических комплекса (флюорограф-маммограф) и специалисты Пермского краевого онкологического диспансера (ПКОД).

За 6 месяцев сделано 2 643 маммографии, которые выявили у пациентов 121 отклонение. Флюорографию прошли 3 126 человек, из них у 28 обнаружена патология. Кроме того, проведено 7 744 УЗИ, по результатам которых найдено 629 отклонений.

За весь период онкологи осмотрели 2 563 человека, хирурги – 3 474. Консультацию гинеколога получили 3 477 пациенток. По итогам осмотров злокачественное новообразование заподозрено у 159 человек, все они направлены на дополнительное обследование в ПКОД. Во втором полугодии «Онкопатруль» продолжит свою работу.