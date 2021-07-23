C начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 21 тысячи человек

За первое полугодие в Прикамье региональный Центр занятости населения при помощи Единого государственного портала «Работа в России» помог трудоустроиться свыше 21 тыс. жителей. Благодаря этому число безработных в регионе снизилось на 47% – с более 30 тыс. до 16 тыс. человек.

Краевая Служба занятости населения ведет активную работу над увеличением числа вакансий, доступных жителям региона. Причем работают не только с соискателями, но и с работодателями. На данный момент на портале «Работа в России» зарегистрировано уже более 23 тыс. компаний и организаций, которые с начала года разместили 72 тыс. вакансий.

Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, сегодня в вопросе трудоустройства граждан меняются акценты – главным становится индивидуальное решение вопроса каждого обратившегося, повышение доступности и качество услуг, предоставляемых службой занятости.

Встать на учет в службу занятости можно дистанционно, подав заявление через портал «Работа в России». Кроме того, на сайте можно подать заявку на бесплатное обучение под гарантированное трудоустройство. Учебные курсы организованы в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в национальный проект «Демография».

Для соискателей из Прикамья на портале «Работа в России» сейчас доступно более 26 тыс. вакансий. Среди них более 1,6 тыс. рабочих мест по профессии водитель, около 1 тыс. свободных мест для медиков, почти 800 вакансий для учителей, также на предприятия Пермского края требуется более 100 руководителей. В ТОП-5 самых востребованных специальностей в регионе сегодня входят водители, рабочие, продавцы, учителя, а также специалисты самого разного уровня.