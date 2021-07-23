В Прикамье стартовала ревакцинация от коронавируса. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. Согласно рекомендациям, проходить повторную иммунизацию в период пандемии следует раз в полгода. Записаться на неё жители Прикамья могут только через регистратуру поликлиники. Позже информация о ревакцинации появится на Госуслугах.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Это совершенно точно. Точно так же, записываетесь, приходите на вакцинацию. На ревакцинацию нужно записываться непосредственно в поликлинике. На Госуслагах отображается, что вы ревакцинировались".

Пока полный курс иммунизации в Прикамье прошли 300 тысяч человек. До 15 сентября необходимо привить двумя компонентами еще 800 тысяч человек. В качестве основной прививки сегодня остается «Спутник V». Поставки в краевые поликлиники запланированы два раза в неделю. Сейчас Пермский край находится на восьмом месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. При этом уже со следующей недели заболевших коронавирусом пациентов будут возить на КТ легких силами самих поликлиник, а не на скорых.

Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы: "Кто испытал на себе, что такое две недели неивазивной вентиляции легких, когда ты в маске и от тебя требуется только одно - лежать на животе и не делать лишних движений. Это крайне тягостно. Когда начиналось все это дело - было крайне сложно. Тогда столкнулись с неизвестным. Сейчас есть средства защиты".