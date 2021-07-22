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Пермский край, МФТИ и ПГНИУ создадут консорциум «Индустрия роста»
Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ: "Хочу особо подчеркнуть, что в нашей работе будут участвовать и промышленные компании Пермского края, и несколько школ. И в целом она затронет не только 2 университета, но и гораздо более широкий круг тех, кто заинтересован. Мы рассчитываем осуществлять масштабные программы повышения квалификации вузовских преподавателей и учителей школ».
Суть сотрудничества участников объединения будет заключаться в реализации сетевой программы бакалавриата. Обучать на базе МФТИ планируют не только студентов, но и преподавателей. Самое главное уверенность в том, что после окончания учебы они всегда будут востребованы в Пермском крае. Это особенно актуально, ведь по словам Дмитрия Махонина, перед регионом сейчас стоят серьезные задачи по разработке новых авиационных двигателей, более глубокой переработке нефтегазохимии, созданию новых композиционных материалов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы рассчитываем на то, что межвузовские программы взаимодействия позволят нам максимально привлечь внимание школьников, выпускников к нашим вузам. Понимаем, что они все-таки будут получать лучшее образование в рамках консорциума. Но тот кто пожелает повысить квалификацию на базе МФТИ, все-таки будет понимать, что дальше его ждут на пермском предприятии. Сбережение людей на территории региона — это одна из ключевых задач».
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