← Пермский край, МФТИ и ПГНИУ создадут консорциум «Индустрия роста»
Работает "Большой Джон". К пересадке деревьев в Перми приступил гигантский садовник
«Большой Джон» пересадил 6 голубых елей с участка на заводе Шпагина в Театральный сквер. Деревья могли пострадать при реконструкции завода. На новом месте за елями будут ухаживать, чтобы они прижились.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский край, МФТИ и ПГНИУ создадут консорциум «Индустрия роста»
За пожарной обстановкой в крае наблюдают умные камеры
В Перми затопило детскую поликлинику
В Прикамье 2 года торговали медсправками
Житель Ильинского похитил экскаватор и сдал его в металлолом
Жительница Перми до смерти избила мужчину
Полный курс иммунизации от коронавируса в Прикамье прошли 300 тысяч человек
В Прикамье испортилась погода
Сотни кандидатов выдвинулись на выборы разных уровней в Пермском крае
В Нытвенском округе проверили ход реализации национальных проектов
Добавить комментарий: