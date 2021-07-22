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За пожарной обстановкой в крае наблюдают умные камеры
Система мониторинга за лесными пожарами появилась в пермских лесах по инициативе краевого министерства природных ресурсов и экологии для нужд Пермского лесопожарного центра.
В настоящее время 28 специализированных камер наблюдают за пожарной обстановкой на территории трех миллионов гектаров леса. Видеонаблюдение позволяет увидеть даже небольшое задымление, что во многих случаях не дает ему перерасти в крупный пожар. Это позволило сохранить сотни гектаров леса, а также предотвратить губительное воздействие на экосистему региона.
Именно так был обнаружен пожар под Краснокамском. Потушить его удалось только через неделю.
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