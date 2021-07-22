За пожарной обстановкой в крае наблюдают умные камеры

Система видеонаблюдения от "Ростелекома" за три месяца пожароопасного периода зафиксировала 24 пожара в лесах Гайнского, Краснокамского и Чердынского районов Пермского края.

Система мониторинга за лесными пожарами появилась в пермских лесах по инициативе краевого министерства природных ресурсов и экологии для нужд Пермского лесопожарного центра.

В настоящее время 28 специализированных камер наблюдают за пожарной обстановкой на территории трех миллионов гектаров леса. Видеонаблюдение позволяет увидеть даже небольшое задымление, что во многих случаях не дает ему перерасти в крупный пожар. Это позволило сохранить сотни гектаров леса, а также предотвратить губительное воздействие на экосистему региона.

Именно так был обнаружен пожар под Краснокамском. Потушить его удалось только через неделю.