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В Перми затопило детскую поликлинику

Сегодня в результате сильного дождя в Перми в детской поликлинике №10 на улице Лодыгина случился потоп. Очевидцы сняли на видео последствия - на кадрах видно, как с потолка льется мощный поток воды. В краевом Минздраве сообщили, что подтоплены часть первого этажа и подвал. На время устранения аварии прием пациентов переведен по адресу улица Вижайская,15. Напомним, поликлиника на ул. Лодыгина, 47а была введена в эксплуатацию в январе этого года.

Опубликовано: 22.07.2021 в 16:50 в рубрике - Вести Пермь

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