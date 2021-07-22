В Перми затопило детскую поликлинику
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Сотни кандидатов выдвинулись на выборы разных уровней в Пермском крае
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В Прикамье за полгода введено в эксплуатацию почти 500 тысяч квадратных метров жилья
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