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В Прикамье 2 года торговали медсправками
В настоящее время установлено порядка 50 преступлений различной степени тяжести, установлено одиннадцать фактов выдачи листков о временной нетрудоспособности, два факта незаконного снятия граждан с учета в наркологическом диспансере, три факта незаконного снятия граждан с психиатрического учета, один факт фальсификации результатов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, также установлен факт изготовления в период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, подложных документов об отсутствии в организме человека COVID-19. Максим Вдовиченко, заместитель руководителя СО по Ленинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Следствием установлено, что на протяжении около двух лет преступная группа занималась выполнением незаконных действий. За денежные вознаграждения, медицинские работники выдавали подложные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без фактического осмотра и обследования лиц, снятие с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медицинских учреждениях без достаточных к тому оснований, выдача листков о временной нетрудоспособности без обследования лиц, фальсификации результатов освидетельствования, выдача подложных тестов об отсутствии в организме человека COVID-19 и иных подложных документов".
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