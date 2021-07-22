В Прикамье 2 года торговали медсправками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю расследуется ряд уголовных дел в отношении группы лиц, состоящей из числа сотрудников одной из коммерческих клиник города Перми, должностных лиц ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», а также в отношении посредников по передаче взяток и коммерческого подкупа.В настоящее время установлено порядка 50 преступлений различной степени тяжести, установлено одиннадцать фактов выдачи листков о временной нетрудоспособности, два факта незаконного снятия граждан с учета в наркологическом диспансере, три факта незаконного снятия граждан с психиатрического учета, один факт фальсификации результатов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, также установлен факт изготовления в период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, подложных документов об отсутствии в организме человека COVID-19. Максим Вдовиченко, заместитель руководителя СО по Ленинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Следствием установлено, что на протяжении около двух лет преступная группа занималась выполнением незаконных действий. За денежные вознаграждения, медицинские работники выдавали подложные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без фактического осмотра и обследования лиц, снятие с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медицинских учреждениях без достаточных к тому оснований, выдача листков о временной нетрудоспособности без обследования лиц, фальсификации результатов освидетельствования, выдача подложных тестов об отсутствии в организме человека COVID-19 и иных подложных документов".