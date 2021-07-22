Полный курс иммунизации от коронавируса в Прикамье прошли 300 тысяч человек - об этом сегодня сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев на брифинге в "Комсомольской правде". В качестве основной прививки сегодня остается "Спутник V". Из федерального центра её выделяют по мере расходования. Поставки в краевые поликлиники запланированы два раза в неделю.Наталья Корягина, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края: "В настоящий момент "Спутник" это самая используемая вакцина в РФ, самое большое количество пациентов, включенных в обследование. Основные показания и противопоказания перекликаются между "Спутником" и "Ковиваком". И сейчас по "Ковиваку" есть ограничения по старшему возрасту, а у нас задача - именно эту категорию пытаемся защитить". Сегодня регион находится на 8 месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. С середины июня в Прикамье количество заболевших увеличилось с 90 человек до 400 в сутки. Для создания коллективного иммунитета в крае необходимо привить 1 млн 190 тысяч человек. Срок дан краевым Роспотребнадзором до 15 сентября. Виталий Костарев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "В постановлении определены категории определенные — это образование, здравоохранение, услуги, социалка, государственные и муниципальные служащие. Они выделены для того, чтобы в первую очередь не допустить вспышек, которые могут произойти. Почему такие сроки — первое, чтобы реально успеть. Чтобы не прекращать образовательный процесс, чтобы не закрывались организации, а контакты не уходили на изоляцию".