← Полный курс иммунизации от коронавируса в Прикамье прошли 300 тысяч человек
Житель Ильинского похитил экскаватор и сдал его в металлолом →
Жительница Перми до смерти избила мужчину
По данным следствия, 16 июня 2021 года в ночное время обвиняемая распивала спиртное вместе со своим знакомым в одном из заброшенных домов в Индустриальном районе города Перми. Испытывая к мужчине личную неприязнь и обиду, обвиняемая нанесла ему множественные удары ногами по голове, в результате чего от полученных травм потерпевший скончался.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Полный курс иммунизации от коронавируса в Прикамье прошли 300 тысяч человек
В Прикамье испортилась погода
Сотни кандидатов выдвинулись на выборы разных уровней в Пермском крае
В Нытвенском округе проверили ход реализации национальных проектов
Качественное тепло: в Прикамье возводят новые котельные
В МФЦ подвели итоги первого года работы человекоподобного робота
В Прикамье за полгода введено в эксплуатацию почти 500 тысяч квадратных метров жилья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.07.2021
«Кузьминка» приглашает почитать на свежем воздухе
В Прикамье появился собственный "Артек"
Добавить комментарий: