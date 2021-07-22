В Прикамье испортилась погода

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Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или здании, советуют в ведомстве. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.
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