Сотни кандидатов выдвинулись на выборы разных уровней в Пермском крае

В Прикамье на выборы в Государственную думу РФ на сегодняшний день выдвинулись 28 кандидатов, об этом сообщили в региональном избиркоме. По выборам в Законодательное собрание Пермского края следующие цифры: 104 кандидата по 30 одномандатным округам и 807 кандидатов по спискам от политических партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Зеленая альтернатива" и другие.

Выдвижение на выборы в Госдуму продлятся до 23 июля включительно. По краевому Заксобранию процедура заканчивается 22 июля.

В этом году в Прикамье пройдут выборы в Государственную думу, в Законодательное собрание Пермского края и в органы местного самоуправления, в том числе в Пермскую городскую думу. Голосование будет идти в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.Антон Маклаев, член Избирательной комиссии Пермского края: "Сдача документов для регистрации по всем уровням выборов продлится до 4 августа. После сдачи документов у комиссии есть 10 дней для проведения необходимых проверок и, соответственно, принятия аргументированного решения о регистрации, либо отказе в регистрации".