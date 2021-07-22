В Нытвенском округе проверили ход реализации национальных проектов

Ход реализации национальных проектов в Пермском крае под контролем депутатов Государственной думы. Результаты смотрели в Нытвенском округе. Речь шла об образовании, медицине, благоустройстве. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Мокино открылся всего три месяца назад. Он был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Итог его реализации оценил во время рабочего визита в Нытвенский городской округ депутат Государственной Думы Игорь Сапко.Ещё один пример нацпроекта, на этот раз «Жилье и городская среда» – это сквер на улице Мира в городе Нытве. Причем как всё будет выглядеть после реконструкции, решали сами жители.

Тем временем, в Мокино ожидают завершения ещё одной важной стройки – новой школы. Возведение здания ведется по региональной программе «Образование и молодежная политика» с привлечением краевого и местного бюджетов.

Сейчас в школе полным ходом идут отделочные работы. В помещении спортзала и в скором времени уложат специальное покрытие. Пришкольную территорию максимально использовали – уже видны очертания будущих площадок для волейбола, баскетбола, футбола. Новое здание позволит не только расширить образовательную программу, но и повысить уровень комфорта для детей и учителей. Открытие запланировано на конец 2021 года.

Алевтина Трясицина, директор мокинской школы: "То, что есть у нас сейчас и то, что у нас будет, это большая разница и это очень нужно и очень важно".

Игорь Сапко отметил, что результаты нацпроектов и региональных программ во многом зависят от слаженности работы всех уровней власти.

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Без поддержки федерального и регионального бюджета достаточно сложно реализовать те планы, которые есть у представительного органа самоуправления и у главы администрации. Есть понимание, как двигаться дальше, в ближайшее время будет принята программа «Комплексное развитие территории» и проект социально-экономического развития".Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что изменения качества жизни должны происходить здесь и сейчас, в том числе благодаря реализации национальных проектов. Итогом визита в Нытвенский городской округ депутата Госдумы стали несколько обращений. Так, медицинские работники ФАПа в Мокино подняли вопрос обновления машины скорой помощи и открытия аптечного пункта.

