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В Нытвенском округе проверили ход реализации национальных проектов
Тем временем, в Мокино ожидают завершения ещё одной важной стройки – новой школы. Возведение здания ведется по региональной программе «Образование и молодежная политика» с привлечением краевого и местного бюджетов.
Сейчас в школе полным ходом идут отделочные работы. В помещении спортзала и в скором времени уложат специальное покрытие. Пришкольную территорию максимально использовали – уже видны очертания будущих площадок для волейбола, баскетбола, футбола. Новое здание позволит не только расширить образовательную программу, но и повысить уровень комфорта для детей и учителей. Открытие запланировано на конец 2021 года.
Алевтина Трясицина, директор мокинской школы: "То, что есть у нас сейчас и то, что у нас будет, это большая разница и это очень нужно и очень важно".
Игорь Сапко отметил, что результаты нацпроектов и региональных программ во многом зависят от слаженности работы всех уровней власти.
Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Без поддержки федерального и регионального бюджета достаточно сложно реализовать те планы, которые есть у представительного органа самоуправления и у главы администрации. Есть понимание, как двигаться дальше, в ближайшее время будет принята программа «Комплексное развитие территории» и проект социально-экономического развития".Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что изменения качества жизни должны происходить здесь и сейчас, в том числе благодаря реализации национальных проектов. Итогом визита в Нытвенский городской округ депутата Госдумы стали несколько обращений. Так, медицинские работники ФАПа в Мокино подняли вопрос обновления машины скорой помощи и открытия аптечного пункта.
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