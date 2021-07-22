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Качественное тепло: в Прикамье возводят новые котельные
Галина Белослудцева, главный инженер управления капитального строительства г. Нытва: "Были аварии, сети были старые, но и сама котельная, уже котлы сами стали на себя работать, износ пошел полностью".Обновление коммунальной инфраструктуры ведется сейчас и в других районах Прикамья. Краевая программа модернизации по поручению губернатора края Дмитрия Махонина продлена до 2023 года. В этом году на эти цели выделили 166 млн рублей.
Антон Удальев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Программа действует уже третий год. Мы видим конкретные результаты. Жители получают бесперебойное, качественное горячее водоснабжение и тепло".
Системная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры - одно из приоритетных направлений работы краевых властей. Изменения в лучшую сторону люди должны ощущать здесь и сейчас в независимости от места проживания.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Что это дает. Это снижение затрат, как на газ, так и на содержание котельных. Это экономия и снижение нагрузки, в том числе на тариф". Всего к 15 сентября в Прикамье к зиме должны подготовить около 1500 котельных, 3 тысячи километров сетей, 23 тысячи многоквартирных домов и социальных объектов. Работы ведутся и в краевой столице.
«Мы готовим город к зиме» - такой баннер встречает прохожих на перекрестке улиц Пионерской и Седова. Здесь тоже идут масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Все для того, чтобы зимой дома было тепло.
По 22 объектам планируют подготовить проектно-сметную документацию. Новая котельная в Новоильинском будет готова к работе уже в сентябре.
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