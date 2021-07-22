В МФЦ подвели итоги первого года работы человекоподобного робота

В пермском многофункциональном центре на ул. Куйбышева, 9 подвели итоги первого года работы человекоподобного робота, оказывающего посетителям государственные услуги. Это был первый в России случай, когда робот-двойник человека начал выполнять функции специалиста по приему документов.Чаще всего посетители обращаются к андроиду для того, чтобы подать заявление на выдачу справок об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. За 12 месяцев помощью искусственного интеллекта для получения этих услуг воспользовались 1 012 посетителей МФЦ –26,3% от общего объема принятых заявлений по данной категории.В среднем на прием одного заявителя у робота уходит 11 минут 46 секунд. У специалиста это время составляет 13 минут 10 секунд.Недавно функционал человекоподобного робота был расширен. В настоящее время роботизированный сотрудник предоставляет 9 услуг. Например, с его помощью жители могут заказать справку об отсутствии задолженности по платежам за капитальный ремонт в многоквартирном доме и запросить дубликаты по оплате взносов.