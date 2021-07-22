← В Прикамье за полгода введено в эксплуатацию почти 500 тысяч квадратных метров жилья
В МФЦ подвели итоги первого года работы человекоподобного робота
Чаще всего посетители обращаются к андроиду для того, чтобы подать заявление на выдачу справок об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. За 12 месяцев помощью искусственного интеллекта для получения этих услуг воспользовались 1 012 посетителей МФЦ –26,3% от общего объема принятых заявлений по данной категории.
В среднем на прием одного заявителя у робота уходит 11 минут 46 секунд. У специалиста это время составляет 13 минут 10 секунд.
Недавно функционал человекоподобного робота был расширен. В настоящее время роботизированный сотрудник предоставляет 9 услуг. Например, с его помощью жители могут заказать справку об отсутствии задолженности по платежам за капитальный ремонт в многоквартирном доме и запросить дубликаты по оплате взносов.
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