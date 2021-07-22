В Прикамье за полгода введено в эксплуатацию почти 500 тысяч квадратных метров жилья

В январе-июне в Пермском крае введено в эксплуатацию 7003 квартиры общей площадью 499,7 тыс. кв. метров. Это на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Пермьстат. Рост объемов жилищного строительства – одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда», нацеленного на обеспечение граждан доступными квартирами и домами.В соответствии с нацпроектом перед Пермским краем стоит задача увеличить объем ввода жилья до 1,63 млн кв. метров в год к 2030 году. Для того чтобы этого добиться, необходимо активно формировать земельные участки и запускать их в оборот. Соответствующее поручение губернатор Дмитрий Махонин давал муниципалитетам при формировании плана по исполнению целей нацпроекта в регионе. По словам губернатора, ввод жилья способствует решению таких важных задач как расселение аварийного жилья и предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан.