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В Прикамье за полгода введено в эксплуатацию почти 500 тысяч квадратных метров жилья
В соответствии с нацпроектом перед Пермским краем стоит задача увеличить объем ввода жилья до 1,63 млн кв. метров в год к 2030 году. Для того чтобы этого добиться, необходимо активно формировать земельные участки и запускать их в оборот. Соответствующее поручение губернатор Дмитрий Махонин давал муниципалитетам при формировании плана по исполнению целей нацпроекта в регионе. По словам губернатора, ввод жилья способствует решению таких важных задач как расселение аварийного жилья и предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.07.2021
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