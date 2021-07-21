В Прикамье появился собственный "Артек"

В Пермском крае появился собственный "Артек". Так называется губернаторский лагерь, который работает в деревне Гамы в Пермском районе. Почему лагерь назвали в честь крымской жемчужины?Губернаторский лагерь открыли в кадетском училище в деревне Гамы. Его назвали «Пермский Артек. Россия — это мы». В основу легли образовательные программы и технологии главного международного детского центра.В первую смену попали 230 человек. Каждый из них получил галстук - отличительный символ «Артека». Всего здесь 8 образовательных площадок для развития физических, интеллектуальных и творческих способностей детей.

Лагерь открыли по инициативе Общероссийского народного фронта и регионального Министерства образования. Проект пилотный, посмотреть на его работу приехал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он встретился с участниками первой смены.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Самые активные, самые талантливые находятся здесь. Это очень важно, поскольку такое времяпрепровождение - общение, дружба, которая возникает и проходит через всю жизнь".

Самых активных и преуспевающих в учебе детей отобрали из 30 территорий. Они задавали вопросы главе региона. Всех интересует, станет ли «Пермский Артек» постоянным местом отдыха.

Пермский край меняется здесь и сейчас. И поэтому уже решается вопрос о поиске постоянного места для "Пермского Артека".

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы постараемся сделать действительно загородный, слово лагерь не хочу называть, но место пребывания, которое можно было бы и зимой использовать, и летом, с лучшими условиями. За два года мы постараемся этот вопрос реализовать.«Пермский Артек» создан в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. В лагере организованы и соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Елена Шлыкова, глава регионального исполкома ОНФ в Пермском крае: "На сегодняшний день мы можем сказать, что «Пермский Артек», губернаторский лагерь, получился на 100%. Поддержка, которая была нами получена, беспрецедентна".

В завершение встречи глава региона вместе с детьми высадил две туи перед зданием кадетского корпуса. И после сделал общее фото на память.

